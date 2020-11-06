Американские силовики переживают за безопасность кандидата в президенты США

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Американская газета The Washington Post сообщила, что Секретная служба США намеревается взять кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена под усиленную охрану. Источники газеты утверждают, что обеспокоенность за кандидата вызвана его возможной победой на выборах. В город Уилмингтон, в котором сейчас находится Байден, будет направлено подкрепление из сотрудников безопасности.

Ранее в выборном штабе кандидата от демократов рассказали, что Байден будет находиться в Уилмингтоне еще как минимум один день. Там он, вероятно, выступит «большой речью». Секретная служба США от комментариев по поводу данной информации отказалась.

Напомним, президентские выборы в США проходили 3 ноября. После них уже прошло несколько дней, но результаты голосования так и не объявили, в нескольких штатах продолжается подсчёт, передаёт «Коммерсантъ». По последним данным у нынешнего президента США Дональда Трампа, который баллотируется на второй срок, 214 голосов выборщиков. Его оппонент Байден набрал 264 голоса. Для победы ему не хватает 6 голосов.

Ранее телеканалы в США прервали выступление Трампа из-за откровенного вранья в эфире.