Американские сенаторы объединились в желании наказать Путина и его окружение

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Сенаторы от Демократической и Республиканской партий выступили за введение санкций против «отравителей» политика Алексея Навального. Рестрикции будут адресными - к инциденту считают причастными президента России Владимира Путина и его окружение.

В опубликованном на сайте сенатора-демократа Криса Кунса заявлении говорится о разработке законопроекта, который предполагает введение санкций «против российских официальных лиц». По мнению сенаторов, они могут иметь отношение к случаям «нарушения международного права», к которым отнесли недавнее отравление Навального.

Конкретные имена не называются, но законодатели запросили у администрации США отчет о финансовых делах Путина, членов его семьи и «ближайшего окружения», пишет ТАСС.

Ранее власти России расширили санкции в отношении Евросоюза. Меры были введены после аналогичных шагов руководства ЕС.