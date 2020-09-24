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Власти РФ расширили свои санкции в отношении Евросоюза в ответ на аналогичные шаги руководства ЕС. Таким образом, восстановлен паритет касательно представителей институтов, которым запрещен въезд в страну.

В Министерстве иностранных дел РФ, при этом, осудили подобные методы, назвав их пагубными для сотрудничества. В Москве также считают абсурдными причины введения ограничений.

«В ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций. В случае продолжения ЕС конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер», — передает слова представителей МИДа РИА «Новости».