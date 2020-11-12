«Америка глубоко расколота»: Сергей Лавров о выборах в США

фото: Flickr

Глава МИД России Сергей Лавров оценил результаты президентских выборов в США и заявил, что в настоящее время «Америка глубоко расколота».

По словам Лаврова, российская сторона следит за тем, что происходит в США. Прошедшие президентские выборы показали глубокий раскол Америки.

Лавров также отметил, что в России не ждут каких-либо серьезных перемен в политике Вашингтона по отношению к Москве в случае прихода к власти демократа Джо Байдена, сообщает телеграм-канал «RT».

Джо Байден осваивается: кандидат в президенты США уже назначил своего бывшего советника Рона Клайна руководителем аппарата Белого дома.