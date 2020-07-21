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Альтернативой обычной ипотеке может стать новый вид вклада

Артем Денисов
21 июля, 2020 07:52
2 мин
вклад
Фото: pixabay.com

Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона о запуске в России с 1 января 2021 года механизма ипотечно-накопительной системы (ИНС).

Как ожидается, ИНС «позволит максимально широко вовлечь население в реализацию жилищных программ при одновременном формировании отложенного спроса на жилье со стороны граждан». Согласно законопроекту, банк обязуется принимать от клиента в течение всего срока действия договора средства на вклад и накапливать на вкладе проценты, начисляемые по заранее оговоренной ставке. По окончании срока действия договора финансовое учреждение будет обязано вернуть клиенту все сбережения, выплатить все начисленные проценты, а также заключить с ним кредитный договор на приобретение жилья на заранее оговоренных условиях.

При этом страхование обычных и жилищно-накопительных вкладов будет раздельным. То есть, к примеру, если в одном банке два вклада по 3 млн руб., то в случае отъема у банка лицензии вкладчик получит 4,4 млн руб., пишут «Ведомости».

Как сообщалось, вскоре ипотечные кредиты будут выдаваться под 6%. Это может стать следствием снижения ключевой ставки до 5%.

К середине 2021 года ключевая ставка может уменьшиться до 5% и ниже. Этот прогноз основан на снижении стоимости денег в мировой экономике и ожиданиях низкой инфляции. Таким образом эта стабильность позволит России снизить ключевую ставку. А это в свою очередь приведёт к ипотеке от 6% через два года.

В таком случае поставленная в феврале президентом цель «ипотека по 8%» будет выполнена. И, возможно, даже перевыполнена, пишут «Известия».

Ранее «Сбербанк» заявил, что снизит ставки по ипотеке до 1% на покупку жилья в домах, строящихся по эскроу-счетам. Программа будет запущена с 1 ноября.

темы
ипотека
госдума
законопроект
2 мин