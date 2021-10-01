Алексей Миллер и его «Газпром» прекратили транзит газа для Венгрии через Украину
С 1 октября «Газпром» начал поставки газа в Венгрию, минуя Украину. Ранее был подписан 15-летний контракт на поставки газа в обход Незалежной - до 2036 года.
О прекращении транзита сообщила компания «Оператор ГТС Украины». Об этом пишет ТАСС.
В конце сентября Россия и Венгрия подписали контракт, который предполагает использование мощностей Сербии и Австрии для поставок в венгерском направлении. Руководство ОГТС и власти Украины заявили, что контракт - угроза энергетической безопасности Киева и национальной газотранспортной системе.
На транзит газа в Венгрию приходился 21% от общего транзита через Украину. Киев посчитал, что Венгрия заключила соглашение в угоду Кремля. Сделку оценили как политическое решение в ущерб украинско-венгерским отношениям.