Европейская страна своим решением «в угоду Кремля» неприятно удивила Украину
Власти Украины неприятно удивлены решением Венгрии заключить долгосрочный контракт на поставку российского газа в обход украинской территории. В Киеве сделку считают принятой «в угоду Кремля». Об этом заявило министерство иностранных дел Украины.
В МИД отметили, что договор о закупке газа у «Газпрома» идёт в разрез с принципами «Договора об основах добрососедства и сотрудничества«, который Венгрия и Украина заключили в декабре 1991 года. Сделка расценивается как исключительно политическое и экономически необоснованное решение «в угоду Кремля» и в ущерб украинско-венгерским отношениям и национальным интересам Украины.
В украинском МИД убеждены, что поставки газа через газотранспортную систему Украины будут для Венгрии гораздо выгоднее, поскольку она позволяет поставлять газ в европейские страны кратчайшим путем, передаёт «Интерфакс».