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Политика

Александра Лукашенко считают «сбитым лётчиком» до 80 процентов силовиков Беларуси

Антон Мельников
12 апреля, 2021 19:02
2 мин
Антон Мельников
12 апреля, 2021 19:02
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

От 50% до 80% сотрудников белорусских силовых служб считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко является «сбитым лётчиком» и у него нет перспектив в политике. Он «обанкротился как управленец». Об этом заявил глава Кабинета представителей Светланы Тихановской, экс-сотрудник МИД Беларуси Валерий Ковалевский.

Представитель кабинета Тихановской дал интервью YouTube-каналу «Страна для жизни». В нём, среди прочего, он заявил, что нынешний президент страны дискредитирует силовиков, поскольку заставляет их выполнять незаконные приказы. Кроме того, большинство силовиков якобы считает, что Лукашенко утратил свою политическую силу.

«Настроения (у силовиков) такие, что от 50 до 80 процентов, по оценкам BYPOL*, считают Лукашенко «сбитым лётчиком». Они не считают его перспективным политиком. Они считают, что он обанкротился как управленец», - заявил Ковалевский.

Он пояснил, что сотрудники силовых ведомств «привыкли к той системе, в которой они выросли и получили профессиональное образование, навыки». Именно из-за этого они продолжают выполнять приказы не могут мгновенно перейти к «самостоятельному мышлению и выбору».

Полное интервью доступно на YouTube-канале «Страна для жизни».

*BYPOL – инициатива бывших сотрудников силовых структур Беларуси, которая выступает против действующего в республике режима.

Ранее стало известно, что белорусская оппозиция объявила о подготовке общенациональной стачки рабочих. Об этом читатйте в нашем материале.

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ТЕГИ
Оппозиция
Беларусь
Светлана Тихановская
Силовики
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