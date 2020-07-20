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Александра Лукашенко обвинили в избиении граждан дубинками этим летом

Лилия Караева
20 июля, 2020 11:05
2 мин
Светлана Тихановская (в центре)
Скриншот видео

Кандидат на должность президента Беларуси Светлана Тихановская обвинила действующего лидера Александра Лукашенко в насилии над гражданами и постоянном вранье. По ее словам, этим летом людей начали «хватать» за то, что они «вышли на какой-то митинг или демонстрацию» или «стояли в очереди и хотели своей подписью поддержать выдвижение претендентов».

Тихановская отметила, что теперь белорусов задерживают за подачу жалобы в ЦИК на «очевидное нарушение».

«Неужели действующий президент рассчитывает, что, избивая людей дубинками, кидая за решетку, выписывая им штрафы, он заставит людей себя любить?» — задалась вопросом политик.

Кандидат в президенты отметила, что после победы на выборах планирует повторно организовать голосование со всеми альтернативными кандидатами. По ее мнению, первоочередные проблемы в стране - массовая эмиграция белорусов за границу, умиращие деревни и плохая ситуация с коронавирусом, пишет Lenta.ru.

Ранее ЦИК отказал в регистрации главному сопернику Лукашенко банкиру Виктору Бабарико. Неофициальные опросы показывали, что за него готова проголосовать половина населения.

темы
скандалы
Александр Лукашенко
Беларусь
видео
Светлана Тихановская
задержания
2 мин