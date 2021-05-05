Александр Лукшенко показал свой «любимый дворец». В нём он жил с сыном Колей (фото)

Политика

Глава Беларуси Александр Лукашенко провел небольшую экскурсию приехавшему к нему президенту Молдовы Игорю Додону. Среди прочих объектов, он показал домик, который назвал «любимым дворцом». Видео со встречи двух президентов опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы с Колей жили вот в этом домике, когда ремонтировали вот (тот, который – прим.) военные оставили», - рассказал Лукашенко коллеге из Молдовы.

Местоположение домика выяснили сотрудники белорусского издания TUT.BY. По их информации, домик располагается на территории резиденции «Озерный» и находится недалеко от основного дома. В маленьком домике Лукашенко с сыном жили пока основной дом находился на ремонте.