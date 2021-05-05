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Политика

Александр Лукшенко показал свой «любимый дворец». В нём он жил с сыном Колей (фото)

Антон Мельников
5 мая, 2021 20:01
2 мин
Антон Мельников
5 мая, 2021 20:01
2 мин
Telegram-канал «Пул Первого»
Telegram-канал «Пул Первого»

Глава Беларуси Александр Лукашенко провел небольшую экскурсию приехавшему к нему президенту Молдовы Игорю Додону. Среди прочих объектов, он показал домик, который назвал «любимым дворцом». Видео со встречи двух президентов опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы с Колей жили вот в этом домике, когда ремонтировали вот (тот, который – прим.) военные оставили», - рассказал Лукашенко коллеге из Молдовы.

Местоположение домика выяснили сотрудники белорусского издания TUT.BY. По их информации, домик располагается на территории резиденции «Озерный» и находится недалеко от основного дома. В маленьком домике Лукашенко с сыном жили пока основной дом находился на ремонте.

Telegram-канал «Пул Первого»
Telegram-канал «Пул Первого»

По информации издания, раньше вся территория была дворцово-парковой резиденцией графов Тышкевичей. Позже основной дом стал дачей командующего Белорусским военным округом Семена Тимошенко.

TUT.BY отмечает, что вся территория резиденции занимает площадь в 88 гектаров. На ней есть парковая зона, огород, площадки для занятия спортом, жилые и технические здания.

Ранее стало известно, что белорусским силовикам запретили выезжать за пределы страны.

Скриншот Google Maps
Скриншот Google Maps
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ТЕГИ
Александр Лукашенко
Беларусь
Молдова
Резиденция
Игорь Додон
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