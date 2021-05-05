Александр Лукшенко показал свой «любимый дворец». В нём он жил с сыном Колей (фото)
Глава Беларуси Александр Лукашенко провел небольшую экскурсию приехавшему к нему президенту Молдовы Игорю Додону. Среди прочих объектов, он показал домик, который назвал «любимым дворцом». Видео со встречи двух президентов опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«Мы с Колей жили вот в этом домике, когда ремонтировали вот (тот, который – прим.) военные оставили», - рассказал Лукашенко коллеге из Молдовы.
Местоположение домика выяснили сотрудники белорусского издания TUT.BY. По их информации, домик располагается на территории резиденции «Озерный» и находится недалеко от основного дома. В маленьком домике Лукашенко с сыном жили пока основной дом находился на ремонте.
По информации издания, раньше вся территория была дворцово-парковой резиденцией графов Тышкевичей. Позже основной дом стал дачей командующего Белорусским военным округом Семена Тимошенко.
TUT.BY отмечает, что вся территория резиденции занимает площадь в 88 гектаров. На ней есть парковая зона, огород, площадки для занятия спортом, жилые и технические здания.
Ранее стало известно, что белорусским силовикам запретили выезжать за пределы страны.