«Батька» запретил выпускать белорусских силовиков из страны

Политика

Оперативным сотрудникам силовых структур Беларуси запретили покидать территорию республики. Решение принято после того, как в интернет была «слита» некоторая служебная информация, а также после выезда ряда сотрудников за границу. Об этом в своем Telegram-канале заявила инициатива бывших белорусских силовиков BYPOL.

«Меры реагирования приняты как всегда «гениальные» – оперативным сотрудникам ограничили право на выезд из Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Авторы утверждают, что лицам, которые попали под ограничение права на выезд об этом даже не сообщили, а для соблюдения формальностей правоохранителей сделали ответчиками по судебным делам.

«Более того, «умные» милицейские боссы решили законспирироваться с основаниями ограничения права на выезд - теперь милиционеры значатся ОТВЕТЧИКАМИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ», - утверждается в публикации.

Отметим, что источник информации о введении запрета на выезд в сообщении BYPOL указан не был.