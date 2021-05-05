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«Батька» запретил выпускать белорусских силовиков из страны

Антон Мельников
5 мая, 2021 17:10
2 мин
Антон Мельников
5 мая, 2021 17:10
2 мин
Flickr
Flickr

Оперативным сотрудникам силовых структур Беларуси запретили покидать территорию республики. Решение принято после того, как в интернет была «слита» некоторая служебная информация, а также после выезда ряда сотрудников за границу. Об этом в своем Telegram-канале заявила инициатива бывших белорусских силовиков BYPOL.

«Меры реагирования приняты как всегда «гениальные» – оперативным сотрудникам ограничили право на выезд из Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Авторы утверждают, что лицам, которые попали под ограничение права на выезд об этом даже не сообщили, а для соблюдения формальностей правоохранителей сделали ответчиками по судебным делам.

«Более того, «умные» милицейские боссы решили законспирироваться с основаниями ограничения права на выезд - теперь милиционеры значатся ОТВЕТЧИКАМИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ», - утверждается в публикации.

Отметим, что источник информации о введении запрета на выезд в сообщении BYPOL указан не был.

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ТЕГИ
Беларусь
Ограничения
Силовики
BYPOL
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