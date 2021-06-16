Александр Лукашенко «заставит» воевать председателей райисполкомов и облисполкомов
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обсудил вопросы территориальной обороны. На встрече присутствовали глава Минобороны Виктор Хренин и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, а также представители других органов власти.
Лукашенко подчеркнул важность вопроса территориальной обороны, а также значимость уровня подготовки руководителей в регионах.
По его словам, от владения региональных властей положением дел на местах и умения ставить задачи и организовать их выполнение, зависит общий успех организации территориальной обороны республики.
Лукашенко заверил, что руководство армии и страны поможет местным властям в управлении организацией работы территориальными войсками. «Нам самим на местах - председателям райисполкомов и облисполкомов - надо научиться воевать», - приводит слова главы республики БЕЛТА.
Александр Лукашенко приготовился отмобилизовать всю Беларусь в короткий срок.