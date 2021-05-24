Александр Лукашенко запретил сочувствующим помогать жертвам своего режима

Политика

Задержанные на протестных акциях белорусы больше не смогут получать пожертвования на оплату услуг адвокатов и административных штрафов. Такие данные следуют из подписанного сегодня президентом Беларуси Александром Лукашенко Закона о массовых мероприятиях.

«Запрещается сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий», - говорится в заявлении пресс-службы президента.

Также закон вносит изменения по организации мероприятий. Уведомительный характер их проведения упраздняется. Акции необходимо будет согласовывать с местными властями. При этом они наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры в местах, где проходят акции и по маршруту следования участников. Речь идет о приостановке работы общественных заведений общепита, транспорта, объектов торговли и организаций всех форм собственности.

Принятые президентом Беларуси законодательные изменения вступят в силу через месяц после опубликования, говорится в сообщении пресс-службы.

Этим же законом Александр Лукашенко «заткнул рот» рассказывающим о протестах в республике.