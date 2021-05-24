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Политика

Александр Лукашенко «заткнул рот» рассказывающим о протестах в стране

Антон Мельников
24 мая, 2021 17:31
2 мин
Антон Мельников
24 мая, 2021 17:31
2 мин
president.gov.by
president.gov.by

Белорусские СМИ и другие распространители информации больше не смогут освещать протестные акции в режиме реального времени. Это следует из Закона о массовых мероприятиях, который 24 мая подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

В соответствии с принятыми изменениями, в Беларуси исключается уведомительный порядок организации массовых мероприятий. Для проведения акций, организаторы должны будут получить разрешение от местных органов власти.

Также принятый закон регулирует деятельность СМИ на несогласованных мероприятиях. Согласно документу, освещать в режиме реального времени такие акции запрещается.

«Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды», - говорится на сайте президента республики.

Отмечается, что вводимый запрет будет распространяться в том числе на журналистов белорусских средств массовой информации.

Выступать в качестве организаторов акций или участвовать в акциях журналистам также запрещается, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

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