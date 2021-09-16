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Политика
Александр Лукашенко запретил гражданам США и Китая находиться в Беларуси без особого документа
16 сентября, 2021 12:49
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Ilya Galakhov/Global Look Press
Беларусь внесла коррективы в список стран, гражданам которых разрешено находиться на территории РБ в течение 30 дней без виз. Президент республики Александр Лукашенко посчитал необходимым исключить из этого перечня Соединённые Штаты Америки и уже подписал соответствующий указ.
Данный список был утверждён белорусским президентом в 2017 году, в него были включены 80 государств. На сегодня это число сократилось до 76-ти. Кроме США, возможность пребывать в республике без визы в течение месяца больше не доступна гражданам Бразилии, Гондураса и Китая. Что касается Китая, это решение носит технический характер, передаёт Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее лидер РБ призвал объединиться с целью оказать сопротивление биологическим угрозам.
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