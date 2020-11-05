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Александр Лукашенко прокомментировал недавнее приглашение Польши, обращенное к зарубежным врачам.

Напомним, польская сторона пригласила медиков других стран, в том числе Беларуси, приехать в Польшу и помочь в борьбе с коронавирусом.

В ответ на польское приглашение Лукашенко заявил, что у Беларуси «лишних» медиков нет, а те, кто решит уехать – могут назад не возвращаться.

«Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. – заявил Лукашенко, - Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал».

Глава Беларуси отметил, что его слова надо воспринимать не как угрозу, а как приказ для правительства, передаёт «Белта».

Ранее стало известно, что Лукашенко больше не сможет ездить в Европу и потеряет свои активы на её территории.