Александр Лукашенко больше не сможет ездить в Европу. Свои активы он также потеряет

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Источник сообщил, что послы Евросоюза согласовали пакет санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 чиновников.

В рамках одобренных ограничений, у фигурантов санкционного списка будут заморожены активы на территорию ЕС. Также указанные лица лишаются возможности получить визы.

Согласно журналисту Рикарду Йозвяку, который сообщил об одобрении санкций, официальное заявление послов ЕС будет сделано в ближайшую пятницу.

Ранее стало известно, что в Беларуси возбудили уголовное дело о массовых беспорядках против 231 человека.