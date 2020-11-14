Youtube / РБК

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему не нравится идея выпустить из СИЗО его политических соперников и предложить им должности во власти. Он считает, что они – воры, которые должны сидеть в тюрьме.

«В силу каких-то причин в СМИ начинаются болтания, то фамилии какие-то называют, что неплохо было бы выпустить, премьер-министром назначить… Никогда. Вор должен сидеть в тюрьме», - заявил Лукашенко.

По его словам, в таком отношении «нет никакой политики». Если что-то «украл», то необходимо вернуть «народу и государству», передаёт РИА «Новости».

Вероятно, речь идет об оппозиционерах, с которыми Лукашенко встречался в начале октября в СИЗО КГБ. После той встречи, пятерым заключенным были смягчены или отменены меры пресечения.

Одна из ярких представительниц белорусской оппозиции - Мария Колесникова, от той встречи совсем отказалась, а экс-претендент на президентский пост Виктор Бабарико встретился с президентом, но продолжил сидеть в СИЗО. Еще в мае СМИ писали, чтобизнесмену Бабарико предлагали пост премьер-министра, но позже Лукашенко эту информацию опроверг. Перед выборами Бабарико считался одним из самых сильных соперников Лукашенко, но, после начала президентской компании, бизнесмену предъявили обвинение в отмывании денег, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.