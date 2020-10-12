Александр Лукашенко выпускает оппозиционеров из СИЗО

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Двоим арестованным по делу о беспорядках в Беларуси изменили меру пресечения после встречи с главой республики Александром Лукашенко. Об этом сообщили местные СМИ.

Речь идет о директоре компании PandaDoc Дмитрии Рабцевиче и руководителе штаба Виктора Бабарико Юрии Воскресенском. Их выпустили из СИЗО и переведут под домашний арест, пишет «РИА Новости».

Ранее Лукашенко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на призыв покинуть президентский пост.