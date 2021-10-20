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Политика
Александр Лукашенко вакцинируется от COVID-19 только вместе с министром здравоохранения
20 октября, 2021 13:20
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Kremlin Pool/Global Look Press
Белорусский президент Александр Лукашенко, наконец, решился получить вакцину против коронавирусной инфекции. Но есть нюанс — лидер государства намерен привиться только отечественным препаратом.
Он обратил внимание на то, что российский президент Владимир Путин вакцинировался «Спутником V», его американский коллега Джо Байден — препаратом Pfizer.
Лукашенко договорился с главой Минздрава республики Дмитрием Пиневичем привиться сразу же, как только в свет выйдет белорусская вакцина от COVID-19.
«Как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу - куда угодно уколемся», - цитирует президента РБ «БелТА».
Ранее Лукашенко посетил ковид-отделение Минской областной клинической больницы.
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