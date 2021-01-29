Александр Лукашенко разрешил студентам высказывать свое мнение

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный университет (БГУ), чтобы поощаться со студентами и преподавателями. По словам главы республики, в его приезд к студентам «после всех событий» не верили.

«Когда я сказал, да, я поеду в БГУ, Наталья Ивановна обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь», - сказал президент.

Лукашенко заявил, что ему «нечего стыдиться», пишет Tut.by.

«Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки», - заявил глава республики.

Президент напутствовал студентов: «Никто не запрещает вам говорить. Выражать мнение можно, нужно обязательно. Недопустимо переходить черту закона. Стены университета — не место для политических митингов».

Ранее белорусским студентам пригрозили отчислением за участие в акциях протеста.