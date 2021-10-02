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Политика
Александр Лукашенко рассказал о «побеге» Светланы Тихановской и поклялся своими детьми
2 октября, 2021 11:17
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Jan Schmidt-Whitley/Keystone Press Agency/Global Look press
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью CNN рассказал о «побеге» лидера оппозиции Светланы Тихановской после выборов. По его словам, ее никто не заставлял покидать страну.
Лукашенко отверг утверждения о том, что Тихановская, не признавшая результаты президентских выборов, вынуждена была бежать. «Я клянусь своими детьми, что Тихановская никуда не бежала».
По словам Лукашенко, Тихановская сама попросила главу государства, чтобы ее доставили на границу с Литвой. Также он отметил, что сейчас «беглые» пытаются все представить иначе, якобы оппозиционеры вынуждены были бежать от преследования, пишет «Белта».
Александр Лукашенко пригрозил Западу стать вечным президентом.
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