Александр Лукашенко признал силу России на фоне западных санкций
Белорусский президент Александр Лукашенко признал, что Минск выдерживает западные санкции благодаря тому, что страна сохранила все традиционные экономические и кооперационные связи с Москвой.
Глава государства отметил силу России в условиях ограничительных мер и то, что экономика Беларуси «очень серьезно привязана к российской». По словам президента, республике удалось сохранить промышленность, а «кое-где и добавить благодаря инвестициям Российской Федерации».
Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что, несмотря на внешние факторы, Минск обслуживает все взятые кредиты, а потому является надежным и стабильным партнером, сообщает ТАСС.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на встречу с главой России Владимиром Путиным без дипломата, который стал главной интригой майской встречи. На этот раз с ним была одна папка.