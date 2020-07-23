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Александр Лукашенко пригрозил выгнать иностранных журналистов из страны

Дмитрий Байков
23 июля, 2020 15:46
1 мин
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фото: Flickr

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктивные материалы в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов, «зовущих на майдан».

Об этом он заявил на совещании с руководством экономического блока страны. Также Лукашенко отругал правительство и Министерство иностранных дел за слишком вялую реакцию, пишут «Известия». «Почему вы это терпите? Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы», - сказал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что он не против, того, чтобы в страну на выборы президента приехали международные наблюдатели.

«Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем, как жить», - заявил прославившийся своими резкими высказываниями политик.

темы
общество
политика
Александр Лукашенко
Беларусь
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