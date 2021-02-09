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Политика
Александр Лукашенко предстал в военной форме и без усов
9 февраля, 2021 20:18
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president.gov.by
Официальный сайт президента Беларуси Александра Лукашенко был обновлён. В том числе, была добавлена личная информация о Лукашенко.
На портале рассказывается о семье президента, при этом, в материалах не упоминается жена Лукашенко Галина, а также мать младшего сына Николая.
Также на сайте была опубликована фотография молодого Александра Лукашенко, где они изображён в военной форме и без привычных усов.
ФБА «Экономика сегодня» отмечает, что вскоре после публикации фотографий, президентский сайт перестал открываться.
Ранее стало известно, что Лукашенко потребовал взыскать с протестующих ущерб, который был нанесён митингами.
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