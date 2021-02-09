Александр Лукашенко предстал в военной форме и без усов

Политика

Официальный сайт президента Беларуси Александра Лукашенко был обновлён. В том числе, была добавлена личная информация о Лукашенко.

На портале рассказывается о семье президента, при этом, в материалах не упоминается жена Лукашенко Галина, а также мать младшего сына Николая.

Также на сайте была опубликована фотография молодого Александра Лукашенко, где они изображён в военной форме и без привычных усов.

ФБА «Экономика сегодня» отмечает, что вскоре после публикации фотографий, президентский сайт перестал открываться.

Ранее стало известно, что Лукашенко потребовал взыскать с протестующих ущерб, который был нанесён митингами.