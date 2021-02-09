Новости Политика
Политика
Лукашенко потребовал взыскать с «протестунов» ущерб от митингов
9 февраля, 2021 15:49
1 мин
1 мин
Globallokpress
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал взыскать с участников протестных акций компенсацию за ущерб, нанесенный городскому имуществу в Минске. Такое заявление он сделал на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым.
«Хождение этих «протестунов», ломали, крошили...» - заявил Лукашенко, отметив, что восстановление стоило денег. Белорусский лидер подчеркнул, что Минск является лицом страны, «это цивилизованный город, центр Европы», пишет БЕЛТА.
Ранее Лукашенко предрек Беларуси непростой год и призвал «выстоять».
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку