Александр Лукашенко пошутил с арабским бизнесменом о диктатуре в Беларуси
Белорусский президент Александр Лукашенко во время переговоров с крупным бизнесменом Мухаммедом аль-Аббаром из ОАЭ обсудил политическую ситуацию в стране.
Директор компании Emaar Properties положительно отозвался о социально-политическом устройстве Беларуси. «Это и есть настоящая демократия», — сказал он. «Но не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?» — в шутку спросил Лукашенко. На это Мухаммед аль-Аббар процитировал высказывание южноафриканского борца за права и свободы людей Нельсона Манделы.
«Если мои дети в безопасности, если они получают хорошее образование и оптимистичны в отношении своего будущего, есть хорошее здравоохранение, хорошая инфраструктура — вот это и есть настоящая демократия», — отметил он, сообщает Telegram-канал «Белта».
Тем временем, канцлер Германии сообщила, что Евросоюз продолжит оказывать давление на власти Беларуси до тех пор, пока ситуация в республике не изменится.
По словам Ангела Меркель, против Минска был введен в действие всеобъемлющий санкционный режим и он начинает давать плоды.