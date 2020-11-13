Александр Лукашенко поклялся в верности России и Владимиру Путину

Youtube / CTVBY

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он был всегда верен отношениям России и Беларуси и пообещал, что никогда их не предаст.

По словам Лукашенко, Беларусь никогда «не отворачивалась» от России. При этом, отмечает Лукашенко, были те, кому такое партнёрство не нравилось, кому «было невыгодно, что у России есть такая страна» и присутствовал «постоянный накат, что Лукашенко многовекторную политику проводит».

Также Лукашенко отверг обвинения в том, что он хотел «сидеть на двух стульях», пытаясь построить отношения с Западом и заверил, что никогда не предаст Путина и Россию.

«Но я никогда этого не делал. Какой был Лукашенко по отношению к России, такой и есть. Я никогда не предавал наши интересы, белорусско-российские, никогда не предавал честного и надежного политика – президента (РФ), ни Ельцина, ни Путина, и никогда этого не сделаю», - цитирует президента Беларуси РИА «Новости».

Вместе с тем, сегодня стало известно, что Беларусь может отказаться от ввоза украинских товаров. Об этом сообщило ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Лукашенко заявил, что протестующие собирались ввести в Беларусь войска Запада.