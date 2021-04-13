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Политика

Александр Лукашенко покинул Беларусь на самолёте

Антон Мельников
13 апреля, 2021 18:17
1 мин
Антон Мельников
13 апреля, 2021 18:17
1 мин
Youtube / Информационное агентство БелТА
Youtube / Информационное агентство БелТА

Белорусский борт номер один c президентом Александром Лукашенко покинул страну. Глава государства направился в Азербайджан, где проведёт двухдневные переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно планам, главы государств обсудят вопросы расширения «торгово-экономического взаимодействия и наполнения сотрудничества новым содержанием». Также в повестке фигурируют вопросы промышленной кооперации, продовольственных поставок и переработки сельскохозяйственной продукции.

«<…> Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах», - отметили в пресс-службе белорусского президента.

«БелТА» уточняет, что самолёт Лукашенко уже благополучно приземлился в Баку, президент направился на встречу с Алиевым.

Ранее стало известно, что бывший соратник Лукашенко оказался арестован КГБ. Об этом читайте в нашем материале.

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ТЕГИ
Александр Лукашенко
Беларусь
Азербайджан
Переговоры
Ильхам Алиев
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