Александр Лукашенко ответил на «шальные мысли» о его уходе от власти
Александр Лукашенко никогда не сбегал и делать этого не собирается. Так сам президент Беларуси ответил на просьбу выступить «гарантом» после ухода с поста главы республики.
В ходе заседания комиссии по изменению конституции к Лукашенко обратился один из присутствующих – Владимир Басько, который возглавляет научно-технологическую ассоциацию «Инфопарк». Он попросил президента «попытаться» сохранить роль «гаранта независимости» после того, как Лукашенко оставит свой пост. По словам Басько, это необходимо для «спокойствия и мира в нашей стране [Беларуси]».
В ответ глава страны заявил, что сбегать никуда не собирается.
«Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!» – приводит ответ президента «Белта».
Ранее стала ясна схема, благодаря которой Лукашенко планирует держаться у власти до конца жизни.