Александр Лукашенко отстоял «своё на коленях» и больше не хочет
Беларуси необходимо укреплять свою экономику, чтобы иметь возможность бороться в геополитическом противостоянии. Это необходим, поскольку атаки на республику будут продолжаться. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По его словам, властям удалось «выиграть революцию», но это не значит, что атаки извне прекратились. Они будут продолжаться очень долго.
«Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени», - сказал Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что вставать «на колени» не собирается, поскольку он на коленях уже отстоял.
«Если вы хотите, вставайте, но без меня, - заявил глава республики. - Мы уже свое на коленях отстояли«.
Президент подчеркнул, что экономике республики необходимо «выдержать», тогда «никакие санкции, никакие поляки, американцы нам не страшны», передаёт пресс-служба Лукашенко.
Ранее глава Беларуси заявил, что хочет найти свой путь в «дикой рыночной вакханалии».