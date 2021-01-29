Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко поразмышлял на тему суверенитета. Он считает, что за границей никто по-настоящему не интересуется положением дел в РБ, все лишь хотят «решить свои проблемы за счет белорусов» и разобщить общество.

«Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики», – цитирует лидера страны Sputnik Белоруссия.

Лукашенко задается вопросом, как же так вышло, что граждане страны позволили оказать на себя влияние со стороны. Особенно речь идет о молодежи. Он выразил сожаление, что не все задумываются о том, что кому-то просто напросто выгодно ослабить страну.

Ранее сообщалось о том, что действующий президент РБ готов объявить немедленную политическую амнистию. Но есть нюанс.