Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Александр Лукашенко отрицает существование независимых белорусов

Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 12:30
1 мин
Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 12:30
1 мин
Flickr
Flickr

Президент Беларуси Александр Лукашенко поразмышлял на тему суверенитета. Он считает, что за границей никто по-настоящему не интересуется положением дел в РБ, все лишь хотят «решить свои проблемы за счет белорусов» и разобщить общество.

«Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики», – цитирует лидера страны Sputnik Белоруссия.

Лукашенко задается вопросом, как же так вышло, что граждане страны позволили оказать на себя влияние со стороны. Особенно речь идет о молодежи. Он выразил сожаление, что не все задумываются о том, что кому-то просто напросто выгодно ослабить страну.

Ранее сообщалось о том, что действующий президент РБ готов объявить немедленную политическую амнистию. Но есть нюанс.

Поделиться
ТЕГИ
политика
Александр Лукашенко
Беларусь
молодежь
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!