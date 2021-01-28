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Лукашенко готов объявить немедленную политическую амнистию. Но есть нюанс

Антон Мельников
28 января, 2021 15:15
1 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 15:15
1 мин
Youtube / РБК
Youtube / РБК

Власти Беларуси готовы объявить немедленную политическую амнистию, однако для этого придётся доказать, что в республике есть хоть один политзаключенный. Такую позицию высказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он заявил, что, если ему покажут хотябы одну «политическую статью» в кодексе об уголовных правонарушениях, – он предоставит амнистию.

«Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия, политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую», - цитирует слова президента государственное агентство «БелТА».

Ранее Лукашенко провёл параллель между протестами в Беларуси и в России. Он заявил, что в августе в республике пытались устроить «блицкриг». При этом, в России такой сценарий не пройдёт и будут «качать вдолгую».. Подробнее читайте в нашем материале.

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ТЕГИ
Александр Лукашенко
Беларусь
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