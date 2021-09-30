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Политика
Александр Лукашенко отказался извиняться перед белорусами. Все нарушения и пытки – вымысел
30 сентября, 2021 21:17
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Youtube / Информационное агентство БелТА
У Александра Лукашенко нет причин извиняться перед белорусами. Все утверждения о том, что в республике нарушаются права человек надуманы. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
Собеседник Лукашенко спросил, не хотел бы он воспользоваться случаем и принести извинения за то, что происходит в Беларуси.
«Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью», - заявил в ответ президент.
Он отметил, что если бы и захотел сделать нечто подобное, то сделал бы это через белорусские СМИ, а не через американские.
«Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это относящийся к делу вопрос. И в принципе я не думаю, что мне есть за что извиняться», - приводит слова Лукашенко «ТАСС».
Ранее Лукашенко заявил о единой армии с Россией.
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