«Я вас не пугаю, я просто вам напоминаю»: Лукашенко заявил о единой армии с Россией
У России и Беларуси давно фактически сформирована единая армия. В случае конфликта, российские войска окажут силовую поддержку. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с журналистом телеканала CNN.
Он пояснил, что республика «давно являемся форпостом Союзного государства Беларуси-России».
«У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия, единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия», - сказал президент.
В случае конфликта, по словам Лукашенко, «вся западная часть» ВС РФ выступит в поддержку сил республики. Войска обеих стран смогут образовать единый «форпост» за месяц.
«Я вас не пугаю, я просто вам напоминаю, то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговор безоснователен при необходимости этот форпост будет создан в течение месяца», - заявил Лукашенко американскому журналисту.
Ранее белорусский президент высказался о присоединении к США или России.