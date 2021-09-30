Новости – Политика
Политика
Александр Лукашенко объявил послам о «важных преобразованиях» в Беларуси
30 сентября, 2021 15:15
1 мин
1 мин
President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти стран. Во время мероприятия он упомянул об объективно назревшей необходимости в переменах.
Лукашенко заявил, что начало работы послов «приходится на период важных преобразований в Беларуси». Глобальной смены приоритетов не будет, уточняет БелТА.
Все изменения - внутреннее дело республики. Лукашенко объяснил, что «в стране объективно назрела потребность к переменам»: преобразования нужны для развития общества и корректировки внутренней и внешней политики.
Несколько дней назад Лукашенко ответил на слухи о его уходе от власти. Он заявил, что сбегать не собирается. До этого стала ясна схема, как президент Беларуси собирается держаться за власть до конца жизни.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости