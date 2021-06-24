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Политика
Александр Лукашенко объяснил свою любовь к диктаторскому режиму
24 июня, 2021 15:31
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко разъяснил, почему диктатура является единственно верной формой правления и зачем-то сравнил себя с лидером Польши Анджеем Дудой.
«Оказывается, диктатура — не так плохо. Для производства нужна диктатура. Сказано — договорено — сделано. Я же не Дуда, я производственник, на заводе работал. Там железно: сказано — сделано, не сделано — до свидания. Какая тут демократия!», — заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область, передаёт Telegram-канал Sputnik Live.
Ранее Александр Лукашенко призвал граждан готовиться к войне на фоне ужесточения санкций против Беларуси .
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