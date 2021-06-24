Александр Лукашенко назвал санкции Запада проявлением бессилия и призвал быть готовыми к войне
Президент Беларуси Александр Лукашенко убеждён в слабости Запада. Именно по причине своей несостоятельности государства вводят санкции против республики, считает лидер РБ.
Лукашенко находится сейчас в Гродненской области с рабочей поездкой, где внезапно задался вопросом о том, каким будет валовый региональный продукт после этих ограничений, введённых странами из-за рубежа, но при этом подчеркнул, что страна прекрасно знала и даже готовилась к подобному повороту событий.
«Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем», — заявил Лукашенко.
При этом президент Беларуси продолжает отчаянно верить в то, что любую проблему можно решить выработкой твёрдой дисциплины.
«Не дай бог война — мы бы тут все дыбом встали и защищали страну. Почему сейчас, в относительно мирное время мы не хотим поработать? Ведь все в дисциплине», — цитирует Лукашенко БелТА.
Ранее стало известно о том, что женщину в Беларуси судят за оскорбление представителя власти. Такие слова часто использует сам Лукашенко.