Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что власти должны жестко взяться за молодежь, иначе проблемы в стране будут только нарастать. По его мнению, игнорирование этого вопроса может привести к «войнушке» и вмешательствам со стороны.

Он отметил, что большая ответственность ляжет на преподавательские плечи. Именно они должны будут доносить до молодого поколения мнение о том, что выражать свою точку зрения нужно не на митингах.

«Это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века. Это очень важно», – цитирует лидера государства «БелТа».

Ранее Александр Лукашенко попросил граждан быть открытыми и честными – только так они ему помогут.