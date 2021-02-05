Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Александр Лукашенко обвинил молодежь и преподавателей в уничтожении создаваемой им системы

Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 14:46
1 мин
Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 14:46
1 мин
Flickr
Flickr

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что власти должны жестко взяться за молодежь, иначе проблемы в стране будут только нарастать. По его мнению, игнорирование этого вопроса может привести к «войнушке» и вмешательствам со стороны.

Он отметил, что большая ответственность ляжет на преподавательские плечи. Именно они должны будут доносить до молодого поколения мнение о том, что выражать свою точку зрения нужно не на митингах.

«Это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века. Это очень важно», – цитирует лидера государства «БелТа».

Ранее Александр Лукашенко попросил граждан быть открытыми и честными – только так они ему помогут.

Поделиться
ТЕГИ
Александр Лукашенко
Беларусь
протесты
молодежь
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!