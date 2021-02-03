Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Александр Лукашенко попросил помощи у граждан

Лилия Караева
3 февраля, 2021 10:51
2 мин
Лилия Караева
3 февраля, 2021 10:51
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал масштабное социологическое исследование в стране. Опрос персональный и полностью анонимный, задавать вопросы гражданам будут представители социологических служб, придя к ним домой.

По словам Лукашенко, социологические исследования начались: уже опрошены сотрудники трудовых коллективов и жители некоторых городов.

«В ближайшие несколько дней мы опросим людей (мы не исследовали фактически село, малые города, районные центры) и отдельные предприятия, которые нас больше всего волнуют в городах», - сказал глава гсоударства.

Он попросил граждан: «Я обращаюсь к людям: когда представители наших социологических служб приходят к вам и задают конкретный вопрос, я прошу вас ответить на эти вопросы объективно и честно».

Для Лукашенко «это очень важно», чтобы «принять хорошие, выверенные решения».

Белорусский лидер сделал особый акцент на анонимности исследования: «никакого выкладывания постов и фотографий ни в интернете, нигде не будет», заверил он.

Какие именно вопросы будут в исследовании, неизвестно. Президент подчеркнул, что они «очень интересные и очень насущные», передает БелТА. Опрос проводится иностранной компанией.

Исследование должно завершиться к Всебелорусскому народному собранию. Оно состоится 11-12 февраля.

Поделиться
ТЕГИ
Александр Лукашенко
исследование
Помощь
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!