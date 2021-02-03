Александр Лукашенко попросил помощи у граждан

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал масштабное социологическое исследование в стране. Опрос персональный и полностью анонимный, задавать вопросы гражданам будут представители социологических служб, придя к ним домой.

По словам Лукашенко, социологические исследования начались: уже опрошены сотрудники трудовых коллективов и жители некоторых городов.

«В ближайшие несколько дней мы опросим людей (мы не исследовали фактически село, малые города, районные центры) и отдельные предприятия, которые нас больше всего волнуют в городах», - сказал глава гсоударства.

Он попросил граждан: «Я обращаюсь к людям: когда представители наших социологических служб приходят к вам и задают конкретный вопрос, я прошу вас ответить на эти вопросы объективно и честно».

Для Лукашенко «это очень важно», чтобы «принять хорошие, выверенные решения».

Белорусский лидер сделал особый акцент на анонимности исследования: «никакого выкладывания постов и фотографий ни в интернете, нигде не будет», заверил он.

Какие именно вопросы будут в исследовании, неизвестно. Президент подчеркнул, что они «очень интересные и очень насущные», передает БелТА. Опрос проводится иностранной компанией.

Исследование должно завершиться к Всебелорусскому народному собранию. Оно состоится 11-12 февраля.