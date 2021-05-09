Александр Лукашенко обратился к насторожившимся в связи с последними событиями людям

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы обратился к тем, кто «насторожился в связи с последними событиями». Глава республики понадеялся, что его услышат не только в стране, но и «там».

Лукашенко заявил, что события, прошедшие в Беларуси в прошлом году, «перенапрягли общество». Президент успокоил тех, кто излишне беспокоится о мире и безопасности или вовсе перестал в это верить.

«Запомните: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво!» - сказал Лукашенко и добавил, что не позволит смотреть на страну с презрением.

Президент призвал не думать и не беспокоиться за будущее детей. «Мы сделаем все, чтобы молодые мамы и папы со своими детишками в любое время суток могли выйти на улицу и пройтись по своей земле, как это было всегда. Так будет, я вам обещаю. Я клянусь, что так будет! И я хочу, чтобы нас услышали не только в Беларуси, но там. Вы знаете, кто», - заявил Лукашенко.

Его слова приводит БелТА.

Ранее 9 мая Лукашенко подписал декрет о переходе власти в случае своей смерти.