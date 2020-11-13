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Коронавирус является ширмой для передела мира. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью белорусским СМИ и изданиям ближнего зарубежья.

«Коронавирус - лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер», - сказал президент.

По его словам, у этих игроков «есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию», пишет БелТА.

Цитата Лукашенко прозвучала в эфире телеканала «Беларусь-24».

В Беларуси зафиксировано более 110 тысяч случаев коронавируса, скончались 1027 человек.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников не смогут ездить в Европу. Евросоюз согласовал против них пакет санкций.