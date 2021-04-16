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Политика

Александр Лукашенко намерен встречаться с Владимиром Путиным ежемесячно

Марьям Ибрагимова
16 апреля, 2021 12:35
1 мин
Марьям Ибрагимова
16 апреля, 2021 12:35
1 мин
Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустином о том, что в скором времени он вновь встретится с лидером РФ Владимиром Путиным. По его словам, ждать осталось недолго – главы государств поговорят друг с другом с глазу на глаз уже в этом месяце.

«Это первое такое мероприятие. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем», – цитирует Лукашенко Белта.

Он отметил, что встреча с российским лидером уже согласована. Какие именно вопросы будут подняты президентами, Лукашенко решил не уточнять. Напомним, предыдущая встреча политиков состоялась в Сочи 2 марта.

Ранее Мишустин прибыл в Минск для обсуждения торгово-экономического сотрудничества.

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