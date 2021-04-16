В Минске приземлился российский правительственный самолёт. Его пассажира ждёт Лукашенко

Политика

В столицу Беларуси прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он проведёт официальную встречу с президентом республики Александром Лукашенко. Также в переговорах примет участие белорусский коллега Мишустина Роман Головченко.

Согласно анонсу Кремля, российский и белорусский премьеры будут обсуждать проблемы торгово-экономического сотрудничества между странами, вопросы взаимодействия в области транспорта, промышленности, энергетики и сельского хозяйства.

Также главы правительств обсудят перспективы наращивания работы в рамках Союзного государства. Ожидается, что центральной темой переговоров станут дорожные карты по интеграции. В прошлом году работа над ними затормозилась из-за коронавируса, сообщает Sputnik.