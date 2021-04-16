Новости – Политика
Политика
В Минске приземлился российский правительственный самолёт. Его пассажира ждёт Лукашенко
16 апреля, 2021 11:47
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Georgiy Danilov/Russian Look/globallookpress
В столицу Беларуси прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он проведёт официальную встречу с президентом республики Александром Лукашенко. Также в переговорах примет участие белорусский коллега Мишустина Роман Головченко.
Согласно анонсу Кремля, российский и белорусский премьеры будут обсуждать проблемы торгово-экономического сотрудничества между странами, вопросы взаимодействия в области транспорта, промышленности, энергетики и сельского хозяйства.
Также главы правительств обсудят перспективы наращивания работы в рамках Союзного государства. Ожидается, что центральной темой переговоров станут дорожные карты по интеграции. В прошлом году работа над ними затормозилась из-за коронавируса, сообщает Sputnik.
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