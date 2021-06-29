Александр Лукашенко на будущее «пристыдил» молодежь
Белорусский президент Александр Лукашенко призвал молодых людей быть осторожнее в суждениях, чтобы не стыдиться в будущем своих высказываний и репостов.
Об этом он заявил на Республиканском балу выпускников вузов. «Почему? А чтобы спустя годы не было стыдно за высказывания и репосты, которые вы и сами потом забудете, а интернет будет помнить все», - сказал Лукашенко.
Он отметил, что важно мыслить, говорит и действовать «по-государственному», что «особенно важно для тех, кто строит самые амбициозные планы на жизнь».
«Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте», - допустил глава государства, передает «Белта».
Также Лукашенко отметил, что в реальной жизни статус человека определяет не «число подписчиков и лайки, а уважение людей, в том числе будущих коллег». Достойное же отношение к себе, по его словам, человек может заслужить честностью и порядочностью.