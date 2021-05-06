Александр Лукашенко лишил отдавшего службе 29 лет военного звания из-за «грехов» сына

Политика

Редактор оппозиционного Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич сообщил, что его отец попал в список силовиков, которые были лишены воинских званий указом президента Александра Лукашенко. Отец Романа Дмитрий «отдал службе» более 29 лет и имел высокие награды.

По словам Романа, он ожидал, что большая часть лишившихся званий силовиков будет состоять из тех, кто присоединился к инициативе BYPOL и тех, кто публично осудил жестокость и выступил против действий режима Лукашенко.

Тем не менее, когда был опубликован список фамилий редактор увидел, что в нем есть и его отец.

И каково же было моё удивление, когда практически в самом начале списка был указан мой отец, подполковник запаса Протасевич Дмитрий Иванович», - пишет редактор Telegram-канала.

По словам Романа, его отец много лет посвятил службе и даже участвовал в парадах на День победы.

«Это стало шоком для всей семьи. Отец отдал военной службе более 29 лет, награждён медалью «За безупречную службу» и часами с именной гравировкой, которые вручал министр обороны Равков. А ещё 14 раз участвовал в парадах», - сообщил он.

Роман отметил, что с 2019 года его отец находится на пенсии и никогда не делал публичных политических заявлений. Единственную причину для лишения звания он видит в том, собственной деятельности.

«В чём же он провинился? Видимо в том, что его сын, по версии властей, стал экстремистом и террористом в одном лице. Потому что никаких других причин быть не может», - сообщил редактор Telegram-канала «Беларусь головного мозга».

Ранее сегодня белорусский правовой портал опубликовал список бывших силовиков, лишенных воинских и специальных званий. В перечне оказалось 87 фамилий. Некоторые из них не раз появлялись в новостях в последние месяцы.