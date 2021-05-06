Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Александр Лукашенко лишил отдавшего службе 29 лет военного звания из-за «грехов» сына

Антон Мельников
6 мая, 2021 16:59
2 мин
Антон Мельников
6 мая, 2021 16:59
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Редактор оппозиционного Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич сообщил, что его отец попал в список силовиков, которые были лишены воинских званий указом президента Александра Лукашенко. Отец Романа Дмитрий «отдал службе» более 29 лет и имел высокие награды.

По словам Романа, он ожидал, что большая часть лишившихся званий силовиков будет состоять из тех, кто присоединился к инициативе BYPOL и тех, кто публично осудил жестокость и выступил против действий режима Лукашенко.

Тем не менее, когда был опубликован список фамилий редактор увидел, что в нем есть и его отец.

И каково же было моё удивление, когда практически в самом начале списка был указан мой отец, подполковник запаса Протасевич Дмитрий Иванович», - пишет редактор Telegram-канала.

По словам Романа, его отец много лет посвятил службе и даже участвовал в парадах на День победы.

«Это стало шоком для всей семьи. Отец отдал военной службе более 29 лет, награждён медалью «За безупречную службу» и часами с именной гравировкой, которые вручал министр обороны Равков. А ещё 14 раз участвовал в парадах», - сообщил он.

Роман отметил, что с 2019 года его отец находится на пенсии и никогда не делал публичных политических заявлений. Единственную причину для лишения звания он видит в том, собственной деятельности.

«В чём же он провинился? Видимо в том, что его сын, по версии властей, стал экстремистом и террористом в одном лице. Потому что никаких других причин быть не может», - сообщил редактор Telegram-канала «Беларусь головного мозга».

Ранее сегодня белорусский правовой портал опубликовал список бывших силовиков, лишенных воинских и специальных званий. В перечне оказалось 87 фамилий. Некоторые из них не раз появлялись в новостях в последние месяцы.

Поделиться
ТЕГИ
Оппозиция
Александр Лукашенко
Беларусь
Военнослужащие
Военные
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!