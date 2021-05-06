Появился список лишенных званий из-за решения Александра Лукашенко 87 экс-силовиков

Политика

Белорусский Национальный правовой интернет-портал опубликовал список бывших силовиков, лишенных воинских и специальных званий. В перечне 87 фамилий, некоторые не раз за последние месяцы встречались в новостях.

Воинских званий лишили полковника и полковника в отставке, 5 подполковников, 2 майоров, 8 капитанов, 10 капитанов юстиции, старшего лейтенанта юстиции, лейтенанта и прапорщика в запасе. Всего 30 человек.

Специальных званий лишены 2 полковника милиции, 10 подполковников милиции, 8 майоров милиции, 9 капитанов милиции, 11 старших лейтенантов милиции, 2 лейтенанта, прапорщик и старшина милиции, 3 старших сержанта милиции, старший сержант внутренней службы, подполковник юстиции, майор юстиции, 4 капитана юстиции, 2 старших лейтенанта юстиции. Все они состояли в запасе.

Некоторые не раз встречались в новостях: например, экс-начальник ГАИ Сергей Масловский, который был задержан за участие в протестном марше 11 октября 2020 года. В списке много фамилий тех, которых государство назвало причастными к террористической деятельности, пишет Tut.by.

Напомним, 4 мая президент Беларуси Александр Лукашенко лишил силовиков званий. Это связано с тем, что во время протестов сотрудники силовых ведомств сами участвовали в митингах, публиковали данные госслужащих, выбрасывали служебные удостоверения и отказывались от исполнения служебных обязанностей.