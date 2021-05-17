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Александр Лукашенко «изменит» внешность силовиков и госслужащих до неузнаваемости

Марьям Ибрагимова
17 мая, 2021 14:24
1 мин
Марьям Ибрагимова
17 мая, 2021 14:24
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Беларуси подписал сегодня закон об изменении закона «О госзащите». Согласно поправкам, теперь рассчитывать на поддержку со стороны властей в непростые и опасные времена сможет гораздо более широкий круг лиц, нежели ранее. В этот расширенный перечень «особенных» граждан, к слову, попали даже представители средств массовой информации.

Кроме того, в него включены государственные служащие, судьи, члены избирательных комиссий и военнослужащие. Если им будет угрожать опасность из-за служебной деятельности, они смогут воспользоваться возможностью изменить свою внешность. Это же право распространяется на их близких, передает БелТа.

Ранее стало известно о том, что в скором времени Александр Лукашенко не сможет влиять на законотворческий процесс полноценно.

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