Александр Лукашенко «изменит» внешность силовиков и госслужащих до неузнаваемости

Политика

Президент Беларуси подписал сегодня закон об изменении закона «О госзащите». Согласно поправкам, теперь рассчитывать на поддержку со стороны властей в непростые и опасные времена сможет гораздо более широкий круг лиц, нежели ранее. В этот расширенный перечень «особенных» граждан, к слову, попали даже представители средств массовой информации.

Кроме того, в него включены государственные служащие, судьи, члены избирательных комиссий и военнослужащие. Если им будет угрожать опасность из-за служебной деятельности, они смогут воспользоваться возможностью изменить свою внешность. Это же право распространяется на их близких, передает БелТа.

Ранее стало известно о том, что в скором времени Александр Лукашенко не сможет влиять на законотворческий процесс полноценно.