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Политика

Алекcандра Лукашенко уличили в восхищении достижениями Адольфа Гитлера

Антон Мельников
3 мая, 2021 14:34
2 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 14:34
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Беларуси Алекcандр Лукашенко никогда не скрывал своего восхищения «порядком», который построил в нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом в интервью немецким журналистам заявил экс-посол Беларуси и член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко. Так оппозиционер прокомментировал вопрос о том, что республика находится пути к фашизму.

Также, по словам Латушко, в стране была создана специальная группа, которая отслеживает участников демократического движения за рубежом и якобы может ликвидировать их.

«Мы являемся свидетелями террора в Европе 21 века», - отметил бывший посол.

Тем не менее, он считает, что преступники во власти рано или поздно будут привлечены к ответственности.

«Но когда-нибудь состоится и второй процесс над военными преступниками, как в 1945 году в Нюрнберге, я в этом уверен», - приводит слова Латушко DW.

В этом же интервью Латушко заявил, что политические преследования в Беларуси стали самыми страшными в Европе за длительный период. Об этом читайте в нашем материале.

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ТЕГИ
Александр Лукашенко
Беларусь
Адольф Гитлер
Павел Латушко
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