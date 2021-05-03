Алекcандра Лукашенко уличили в восхищении достижениями Адольфа Гитлера

Политика

Президент Беларуси Алекcандр Лукашенко никогда не скрывал своего восхищения «порядком», который построил в нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом в интервью немецким журналистам заявил экс-посол Беларуси и член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко. Так оппозиционер прокомментировал вопрос о том, что республика находится пути к фашизму.

Также, по словам Латушко, в стране была создана специальная группа, которая отслеживает участников демократического движения за рубежом и якобы может ликвидировать их.

«Мы являемся свидетелями террора в Европе 21 века», - отметил бывший посол.

Тем не менее, он считает, что преступники во власти рано или поздно будут привлечены к ответственности.

«Но когда-нибудь состоится и второй процесс над военными преступниками, как в 1945 году в Нюрнберге, я в этом уверен», - приводит слова Латушко DW.

В этом же интервью Латушко заявил, что политические преследования в Беларуси стали самыми страшными в Европе за длительный период. Об этом читайте в нашем материале.