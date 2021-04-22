Акции протеста vs послание президента: в Кремле дали оценку вчерашним событиям

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку прошедшим накануне акциям в поддержку оппозиционера Алексея Навального, находящегося в данный момент в больнице для осужденных из-за ухудшения состояния здоровья на фоне голодовки.

Он убежден, что выводы должны делать сотрудники правоохранительных органов, а не Кремль, поскольку митинги были незаконными – организаторам данных мероприятий запретили проводить акции в связи с действующими ограничениями на фоне эпидемиологической обстановки.

«Конечно же, главное событие вчера — это было послание президента к Федеральному собранию», – цитирует Пескова Meduza в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что на федеральных каналах не было упоминаний о прошедших в стране митингах в поддержку политика.